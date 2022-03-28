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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:57221

Привокзальна площа в Тростянці виглядатиме по-новому

На засіданні виконавчого комітету прийняте рішення щодо переміщення з площі 40-ї Армії пам’ятки історії місцевого значення «Танк Т-34», який встановлено на честь183-ї танкової бригади, що відзначилася у боях за звільнення Тростянця від нацистських окупантів у роки Другої світової війни.

Площа 40-ї Армії перетворилася на руїни через вторгнення  військ рф у Тростянець у березні цього року та злочинні дії російських окупантів.

Наразі група архітекторів вже розробила концепцію докорінного оновлення площі. Згідно до неї наша привокзальна площа буде мирною, багатою на зелені насадження, щоб люди могли там комфортно відпочити, щоб нічого їм не нагадувало про пережите, про ті російські танки, які лише два місяці тому стріляли по будинкам мирних жителів, руйнували вокзали, магазини, інші споруди. Про це повідомив міський голова Юрій Бова.

Виконком міської ради вирішив:

Визнати необхідність переміщення пам’ятки історії місцевого значення «Танк Т-34» з площі 40-ї Армії на тимчасове зберігання до КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ» по вул. Вознесенська у м. Тростянець.

В подальшому пам'ятний знак «Танк Т-34» буде реставровано, оскільки він зазнав пошкоджень в результаті бойових дій в Тростянці у березні поточного року. Розглядається можливість його розміщення на меморіальному комплексі «Недоспівана пісня».

Тростянецька міська рада

Общество
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