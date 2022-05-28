З Італії до Німеччини: "Сумчанка" готується до Чемпіонату Європи Муніципальний хокейний клуб "Сумчанка" з Італії, де команда знаходилась два місяці, переїхав до Німеччини. Там дівчата продовжать підготовку до відбіркових ігор Чемпіонату Європи. Команду до себе запросив клуб "Майннгейм", який взяв на себе усі витрати.

"Нас Італія дуже гарно прийняла. Ми дуже вдячні за цю допомогу. Там у нас був "Кубок європейських чемпіонів", на якому ми познайомились з цим клубом, "Маннгеймом"", – говорить гравчиня МСК "Сумчанка" Валерія Тищенко.

У Німеччині, за словами головної тренерки "Сумчанки" Світлани Макаєвої, у команди запланована низка товариських матчів з німецькими командами. Першим суперником сумської команди буде клуб "Маннгейм".

Нагадаємо, в Італії "Сумчанка" зіграла чотири матчі "Кубку європейських чемпіонів" у дивізіоні "Трофі" (2 перемоги, 2 поразки і п’яте місце). Крім того, дівчата у раках підготовки до Євротурніру та Чемпіонату Європи зіграли чотирнадцять товариських матчів (10 перемог, 2 нічиї, дві поразки, загальний рахунок 73:7), пише Суспільне.