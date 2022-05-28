З Італії до Німеччини: "Сумчанка" готується до Чемпіонату Європи

"Нас Італія дуже гарно прийняла. Ми дуже вдячні за цю допомогу. Там у нас був "Кубок європейських чемпіонів", на якому ми познайомились з цим клубом, "Маннгеймом"", – говорить гравчиня МСК "Сумчанка" Валерія Тищенко.
У Німеччині, за словами головної тренерки "Сумчанки" Світлани Макаєвої, у команди запланована низка товариських матчів з німецькими командами. Першим суперником сумської команди буде клуб "Маннгейм".
Нагадаємо, в Італії "Сумчанка" зіграла чотири матчі "Кубку європейських чемпіонів" у дивізіоні "Трофі" (2 перемоги, 2 поразки і п’яте місце). Крім того, дівчата у раках підготовки до Євротурніру та Чемпіонату Європи зіграли чотирнадцять товариських матчів (10 перемог, 2 нічиї, дві поразки, загальний рахунок 73:7), пише Суспільне.