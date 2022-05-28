Прокуратура через суд зобов’язала ТОВ повернути 4,8 млн грн за невиконання умов договору За позовом Шосткинської окружної прокуратури Господарським судом Сумської області прийнято рішення про стягнення 4,8 млн грн неповернутої попередньої оплати та штрафних санкцій.

Раніше встановлено, що за результатами відкритих торгів у жовтні 2020 року між департаментом капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір підряду на виконання капітального ремонту приміщення приймального відділення Глухівської міської лікарні. На рахунок Товариства замовником перераховано 2 млн 642 тис. грн у якості попередньої оплати. Підрядник зобов’язаний був виконати роботи до 31 грудня 2021 року. Однак до цього часу роботи фактично не починались.

Попри невиконання умов договору, Товариство кошти не повернуло. Відтак прокуратура звернулась до суду з позовом про стягнення не лише попередньої оплати, а й штрафних санкцій у розмірі близько 2,2 млн грн.

Позов прокуратури задоволено в повному обсязі.

Пресслужба обласної прокуратури