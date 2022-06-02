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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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У Сумах провели в останню путь захисника України Дениса Чепіжного

Сьогодні, 2 травня, в місті Суми пройшла церемонія прощання Денисом Чепіжним.

Радіотелефоніст-планшетист зенітного самохідно-артилерійського взводу Денис Чепіжний віддав своє життя 27 травня 2022 року внаслідок мінометного обстрілу в Запорізькій області, виконуючи свій обов’язок перед народом України, захищаючи свою Батьківщину. Герою було 29 років.

Друг сім'ї Дениса, сказав своє прощальне слово:

«Це син моєї близької подруги. Все життя пройшло поряд. Це була дуже світла людина, добра, найкращий син, дуже розумний, дуже вихований, дуже врівноважений. Якби не ця страшна війна, то жив би і ростив свого синочка разом з дружиною, були б щасливі і працювали на благо нашої країни. Але після того, як до нас прийшли орки, треба було захищатися. І Денис не втік в кущі, не заховався, а пішов захищати свою країну. Денис жив як герой і загинув як герой, і в наших серцях залишиться назавжди. Царство Небесне».

Наша туга немає меж, ми втрачаємо кращих дітей нашої країни в цій страшній загарбницькій війні.

Висловлюємо свої співчуття родині та близьким.

Слава Герою України!

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Общество
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