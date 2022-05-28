Сумський обласний перинатальний центр отримав сучасний інкубатор для виходження новонароджених дітей Подарунок у День захисту дітей від дружини Президента України Олени Зеленської та організації «Лікарі без кордонів» отримав Сумський обласний перинатальний центр.

Це – спеціалізований японський інкубатор нового покоління для довготривалого виходження новонароджених дітей з виключенням всіх негативних факторів впливу на малюків під час виходжування.

За словами директора закладу Марини Кузьоменської, від цього обладнання вартістю понад 700 тисяч грн, залежить життя дитини. «Насправді ми довго мріяли про таке обладнання, тому можна сказати, що збулася наша мрія. В інкубаторі підтримується певна температура, вологість, вимірюється сатурація дитини, вага, тобто створюються умови, максимально наближені до внутрішньоутробних. Малюки, які народилися раніше за термін, можуть перебувати в інкубаторі від двох тижнів до півтора місяця», - розповіла Марина Кузьоменська.

Марина Кузьоменська розповіла, що у закладі всі завідувачі відділень на місці, працюють і вдень, і вночі. Всі згуртовані, відповідальні. За період війни у Сумському обласному перинатальному центрі народилося 120 малюків. Не було жодного летального випадку, не дивлячись на екстремальні умови.

Сумська облрада