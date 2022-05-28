Кому в Сумах сьогодні вимкнули воду
Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води.
Йдеться про будинки за адресами:
- вул. Іллінська, 12 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі);
- вул. Засумська, 12г (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі);
- вул. Харківська, 54/1 (заміна корінних кранів холодної води у квартирі) вул. Глінки, 11 (заміна труб холодної та гарячої води у квартирі);
- вул. Холодногірська, 37 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі).