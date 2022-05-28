Жителя Сумщини підозрюють у держзраді: передавав дані про переміщення військових ЗСУ та координати для обстрілів

За даними слідства, чоловік з перших днів війни почав співпрацювати з представником спецслужби російської федерації, зокрема, передавав йому інформацію щодо переміщення військових Збройних Сил України, а також надавав координати для обстрілів населених пунктів Сумської області.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, йому вже повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.