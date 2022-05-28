Через нічний ракетний удар без електрики половина Краснопілля Про це повідомляє Міграційна служба Сумської області.

«Друзі, в результаті чергового нічного ракетного обстрілу території Сумської області, зокрема смт. Краснопілля, окрім приватних господарств та адмін будівель, пошкоджено телекомунікаційні мережі та лінії електропостачання. Половину селища знеструмлено, інтернетзв'язок відсутній. Відтак, враховуючи викладене, прийом громадян з питань надання адміністративних послуг з оформлення/видачі біометричних документів Краснопільським сектором наразі призупинено. Перепрошуємо за тимчасові незручності. Про відновлення прийому поінформуємо додатково», - йдеться в повідомленні.