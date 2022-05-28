На Сумщині підбили кліматичні підсумки травня В більшості днів травня погода на Сумщині формувалась під впливом циклонів та їх атмосферних фронтів.

В більшості днів травня погода на Сумщині формувалась під впливом циклонів та їх атмосферних фронтів.

Спостерігалась нестійка з коливаннями температури та опадами, в окремі дні значними, з грозами погода.

30-31 травня відбувся перехід середньої добової температури повітря через 15° в бік підвищення (початок метеорологічного літа), що майже на декаду пізніше середнього багаторічного строку.

Середня місячна температура повітря склала 12-13,5°, що на 1-2,5° нижче за норму. Максимальна температура повітря в середині травня підвищувалась до 26-28°. Мінімальна температура повітря в першій декаді травня знижувалась на крайній півночі до 2° морозу, на решті території до 0-2º тепла, на поверхні ґрунту до 1-2° морозу.

Кількість опадів за місяць склала 20-31 мм, або 35-55% місячної норми. На метеостанції Дружба випало 84 мм, або півтори місячні норми. За місяць зареєстровано 5-10 днів з опадами в 1мм і більше, в тому числі 1-5 дні з опадами 5 мм і більше. Добовий максимум опадів дорівнював 6-35 мм.

Вітер переважав помірний, лише в другій та третій декадах травня зареєстровано 2-3 дні з посиленням його 15-19 м/с, на метеостанції Глухів 27 м/с.

Сумський обласний гідрометцентр