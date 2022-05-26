Намалюй Патрона: юних сумчан запрошують до конкурсу рятувальники У День захисту дітей ми приєднуємося до усіх привітань на адресу наших юних друзів і розігруємо м’яку копію хороброго Патрона.

Його ми подаруємо за найкращі малюнки із зображенням нашого хвостатого талісмана.

Отже, правила участі у конкурсі прості:

- з 1 по 8 червня включно намалюйте Патрона і надішліть свій малюнок на адресу: patron101@ukr.net із вказанням контактного номеру телефону та імені учасника;

- вподобайте сторінки ДСНС України, Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України, Міжнародний координаційний центр з питань гуманітарного розмінування;

- з 9 по 12 червня включно беріть участь у голосуванні за кращий малюнок на сторінці ДСНС України;

Трьох переможців, які дотримались усіх умов та набрали найбільшу кількість реакцій у конкурсному дописі ми оголосимо 13 червня.

Ми бажаємо усім діткам творчого натхнення і запрошуємо слідкувати за нашими активностями, які покликані захистити малечу від небезпек. Упевнені, що пухнастий талісман стане для вас справжнім другом і нагадуванням, що великі герої необов’язково великі!