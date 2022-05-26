Намалюй Патрона: юних сумчан запрошують до конкурсу рятувальники

Його ми подаруємо за найкращі малюнки із зображенням нашого хвостатого талісмана.
Отже, правила участі у конкурсі прості:
- з 1 по 8 червня включно намалюйте Патрона і надішліть свій малюнок на адресу: patron101@ukr.net із вказанням контактного номеру телефону та імені учасника;
- вподобайте сторінки ДСНС України, Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України, Міжнародний координаційний центр з питань гуманітарного розмінування;
- з 9 по 12 червня включно беріть участь у голосуванні за кращий малюнок на сторінці ДСНС України;
Трьох переможців, які дотримались усіх умов та набрали найбільшу кількість реакцій у конкурсному дописі ми оголосимо 13 червня.
Ми бажаємо усім діткам творчого натхнення і запрошуємо слідкувати за нашими активностями, які покликані захистити малечу від небезпек. Упевнені, що пухнастий талісман стане для вас справжнім другом і нагадуванням, що великі герої необов’язково великі!