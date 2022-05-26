У Шостці обговорять перейменування 11 вулиць Міська рада запрошує шосткинців до обговорення теми “Перейменування окремих вулиць”.

У багатьох містах України вже стартував процес заміни назв об’єктів топоніміки, які носять імена діячів науки, культури та мистецтва країни-агресора, пише shostka-news.com.

Частина вулиць та провулків нашої громади також названі в честь російських та радянських діячів, повідомляють у Шосткинський міській раді.

Відповідно до звернення громадян розпочинаємо процес перейменування. Запрошуємо жителів громади до обговорення!

Наразі обговорюємо перейменування таких вулиць та провулків:

Белінського, Галана, Герцена, Гончарова, Горького, Кутузова, Маяковського, Нахімова, Пушкіна,

Суворова, Ушакова.

Чи підтримуєте ви перейменування цих вулиць? Проголосувати можна тут