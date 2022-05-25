Вибухотехніки поліції Сумщини зняли протитанкову міну поставлену росіянами у лісі Обстежуючи місце базування російської військової танкової колони неподалік від села Московський Бобрик, що на Лебединщині, співробітники вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області виявили на узбіччі лісової дороги протитанкову міну ТМ – 62 у бойовому положенні.

Обережно, остерігаючись несподіванок, сапер поліції зачепив знахідку «кішкою», та зрушив її з місця, сам знаходячись на безпечній відстані. На щастя ніяких сюрпризів під міною більше не було. Інженерний боєприпас переведено у безпечний стан.

«На таких ділянках, де навіть недовго перебували війська ворога, залишилося чимало небезпечних сюрпризів, у вигляді мін, як протитанкових так і протипіхотних. Вони можуть бути замасковані, їх не видно у грунті, в траві, вони можуть бути прикриті різним непотребом та сміттям, яке залишили по собі російські військові. Проте ці предмети надзвичайно небезпечні, і спрацюють у випадку, якщо на них наїде транспортний засіб, або наступить людина», - коментує старший інспектор вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області Ігор Черняк.

Тож він радить не відвідувати місця боїв та місця стоянок російських окупантів навіть з цікавості. А перебуваючи за межами населених пунктів уважно дивитися під ноги, і не сходити з стежок і доріг на узбіччя.

Оглядаючи місцевість біля ріки Псел, неподалік від села Бишкинь, вибухотехніки поліції виявили і кілька бойових частин некерованих авіаційних ракет С – 8, які чомусь не спрацювали. Залишки ракет з вибухівкою в середині вилучено. Там же було знайдено і стрілоподібні сталеві вражаючі елементи (флешети), до однієї з модифікацій цих ракет.

Правоохоронці радять громадянам у випадку виявлення невідомих предметів, зовні схожих на боєприпаси не чіпати їх, та повідомляти про знахідки військових або поліцію.





Відділ комунікації поліції Сумської області