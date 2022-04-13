Минулої доби на Сумщині піротехніки виявили 8 небезпечних предметів За минулу добу піротехніки Сумщини виявили та знищили 8 вибухонебезпечних предметів

31 травня на території Сумщини піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) виявили та знищили 8 вибухонебезпечних предметів, серед них артилерійські снаряди, ручні, підствольні і протитанкові гранати та мінометні міни. Вибухонебезпечні предмети були виявлені на території Сумського, Охтирського та Шосткинського району.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними і при виявленні боєприпасів ні в якому разі їх не торкайтесь, не намагайтесь їх розібрати або перенести, відійдіть від місця знахідки на безпечну відстань, не менше 100 метрів та повідомте екстрені служби за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області