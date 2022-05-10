У Глухові юнак обікрав чужий будинок

Учора під час відпрацювання одного з населених пунктів Дубов‘язівської територіальної громади працівники поліції помітили автомобіль, який пересувався у період комендантської...
Вночі охоронці порядку отримали інформацію про підозрілих чоловіків, які намагаються потрапити до одного з магазинів на проспекті Михайла Лушпи....
Приглядаючи за домоволодінням своєї родички, хлопець вирішив збагатитись та продав мопед без згоди господині. Правоохоронці не лише викрили зловмисника, а...
Електрокосарку, гайкові та розвідні ключі, алюмінієві бідони, водяні крани викрав з домоволодіння багатодітної матері житель Глухова, завдавши власниці збиток на...
Зловмисниця вирішила збагатитися за чужий рахунок та викрала з нежилого будинку телевізор. Проте уникнути покарання їй не вдасться, оскільки правоохоронці...