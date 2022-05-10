У Глухові юнак обікрав чужий будинок

Про крадіжку з одного з приватних будинків у місті Глухів в поліцію повідомив 39-річний власник. Чоловік розповів, що невідомий уночі проник до його житла через відкриту кватирку, поки він спав, та викрав звідти кросівки, мобільний телефон і зарядку до нього, а також 800 гривень. Зникнення речей він помітив лише зранку, коли прокинувся.