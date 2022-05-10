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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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У Глухові юнак обікрав чужий будинок

Кілька годин знадобилося співробітникам поліції Глухова, аби встановити та затримати зловмисника, який вночі проник до чужого житла та викрав звідти вподобані речі.

Про крадіжку з одного з приватних будинків у місті Глухів в поліцію повідомив 39-річний власник. Чоловік розповів, що невідомий уночі проник до його житла через відкриту кватирку, поки він спав, та викрав звідти кросівки, мобільний телефон і зарядку до нього, а також 800 гривень. Зникнення речей він помітив лише зранку, коли прокинувся.
Вживши першочергових слідчо-оперативних заходів, поліцейські вже за кілька годин встановили зловмисника. Ним виявився 18-річний місцевий житель. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Викрадене правоохоронці вилучили і найближчим часом повернуть власнику.
Наразі хлопцю вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
Відділ комунікації поліції Сумської області
Право Кража
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