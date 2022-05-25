Сумські посадовці стали донорами для цивільних людей і військових Працівники структурних підрозділів міської ради стали донорами плазми для цивільних людей і військових

Торік до Дня захисту дітей сумські посадовці здавали кров і плазму для маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення КНП «Обласна дитяча клінічна лікарня». Цього року діти перебувають закордоном, але дорослі вирішили не порушувати традицію донорства і знову прийти на донацію до Сумського обласного центру служби крові, який наразі має потребу в плазмі.

Разом із заступником міського голови Станіславом ПОЛЯКОВИМ донорами стали працівники структурнхм підрозділів, які перебувають у його підпорядкуванні: управління освіти і науки, управління стратегічного розвитку міста, управління охорони здоров’я, відділу культури та міської централізовано бібліотечної системи, відділу молодіжної політики та МЦ «Романтика», також приєдналися члени Молодіжної ради при Сумській міській раді. Загалом охочих назбиралося до 90 чоловік.

Головний лікар Сумського обласного центру служби крові Світлана КРИВЦУН повідомила, що здана плазма буде використана для потреб лікувально-профілактичних закладів області та ЗСУ. Військовикам спрямують і належну донорам компенсацію за донацію.

СМР