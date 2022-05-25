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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 20:211011

Під вечір рашисти обстріляли прикордоння Сумщини

Окупанти продовжують обстрілювати з боку рф прикордонні населені пункти Сумської області.

З 17:15 до 18:15 спостерігачі зафіксували 16 вибухів (приходи) на території України (по околицям н.п. Середина Буда та н.п. Прогрес). Вогонь вівся попередньо з міномету (калібр 80 мм та 120 мм). 
Втрат серед особового складу та техніки не має. Інформація, щодо загиблих, поранених серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється.
ОК "Північ"
 
Общество Російсько-українська війна
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