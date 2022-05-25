Під вечір рашисти обстріляли прикордоння Сумщини Окупанти продовжують обстрілювати з боку рф прикордонні населені пункти Сумської області.

З 17:15 до 18:15 спостерігачі зафіксували 16 вибухів (приходи) на території України (по околицям н.п. Середина Буда та н.п. Прогрес). Вогонь вівся попередньо з міномету (калібр 80 мм та 120 мм).

Втрат серед особового складу та техніки не має. Інформація, щодо загиблих, поранених серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється.

ОК "Північ"