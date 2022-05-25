Керівники області привітали спортсменів Сумщини зі срібними нагородами XXIV літніх Дефлімпійських ігор Останнього дня травня відбулася зустріч керівництва області зі срібними призерами XXIV літніх Дефлімпійських ігор та їх тренерами.

З 1 до 15 травня цього року у бразильському місті Кашіас-ду-Сулі проходили XXIV літні Дефлімпійські ігри, які мали відбутися у лютому минулого року, однак, у зв’язку з епідемією коронавірусу, були перенесені на травень 2022 року.

Збірна України, яку представляли 170 учасників у 16 видах спорту, стала справжнім тріумфатором змагань. Наші спортсмени здобули 138 медалей, з яких 62 золотих, 38 срібних та 38 бронзових, і посіли перше місце у загальному медальному заліку серед 71 країни-учасниці. Друге місце, з величезним відривом, посіла збірна США, спортсмени якої здобули 55 медалей, 20 з яких золоті. Третє місце посіла збірна Ірану із 40 нагородами, зокрема 14 золотими.

Є у цьому яскравому результаті й внесок представників Сумського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Так, Дмитро Петренко (тренер Галина Медведєва) у змаганнях з кульової стрільби (малокаліберна гвинтівка, 50 м, лежачи) здобув срібну нагороду. Анна Затилкіна (тренер Володимир Затилкін) у парі з Юлією Черненко (м. Кременчук), у змаганнях з пляжного волейболу серед жінок також стала срібною призеркою.

У вузькому колі спортсмени згадували, як тяжко доводилося тренуватися через військові дії, наскільки було складно вивезти зброю для Дмитра. Водночас наголошували на своєму неймовірному бажанні захищати Україну на спортивних аренах так, як наші військові боронять державу на фронті. І їм це вдалося.

Галина Медведєва тренує Дмитра Петренка 7 років. «Ми поставили собі за мету перемогти на Дефлімпійських іграх і поступово до неї йшли, щоденно багато працюючи. Були складнощі, були перепони, було тяжко психологічно, але ми доклали всіх зусиль, аби ця мрія здійснилася», – наголосила Галина Медведєва.

Тренер Анни Затилкіної акцентував, що наші спортсмени в такій тяжкій для України ситуації показали всі свої можливості, силу духу, мотивацію, волю до перемоги. Вони переживали за своїх рідних, за країну, водночас показали всьому світу, що таку країну як наша не перемогти!

Привітав спортсменів з високими нагородами голова обласної ради Віктор Федорченко. Він вручив їм цінні подарунки – годинники, подякував за справжні зразки витримки, волі, мужності, патріотизму. Побажав миру, щастя, міцного здоров’я та великих спортивних перемог.

«Сумщина завжди була спортивною, з глибокими традиціями й відмінними результатами. Наші спортсмени в чергове довели й на цих Дефлімпійських іграх, що ми можемо перемагати. Нині спортсменам дуже складно, бо треба щоденно тренуватися в умовах військових дій. Але й у них, і у нашого народу настільки велика мотивація, що ми обов’язково переможемо і на полі битви», – звернувся до присутніх голова обласної ради.

«Ми сильна, потужна й горда нація, – сказав голова ОДА, керівник військової адміністрації Дмитро Живицький. – Ми показуємо всьому світу приклад волі, сили духу, незламності характеру, єдності. За кількістю нагород і медалей, завойованих на Дефлімпійських іграх, очевидно, що українці можуть влучно стріляти не лише на полі бою, а й на найпрестижніших світових змаганнях. Дякуємо, що підіймаєте Прапор України, і в чергове доводите, що ми сильні».

Керівники області вручили спортсменам іменні сертифікати на отримання грошової допомоги у сумі 50 тисяч грн та зробили спільне фото на пам’ять.

Довідково: Перша Дефлімпіда відбулася у 1924 році. Україна дебютувала в 1993 році в Софії (Болгарія), тож Ігри в Кашіас-ду-Сулі для неї стали восьмими. На останніх трьох Дефлімпіадах Україна незмінно фінішувала другою в медальному заліку, єдине перше місце за цим показником – у 2005 році.

Сумська облрада