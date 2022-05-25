Кому на Сумщині скрутно знайти роботу? Сумська обласна служба зайнятості - одне з небагатьох відомств, яке ні на мить не призупиняло своєї діяльності.

У різні часи воєнного стану служба надавала онлайн-послуги, дистанційно, а в більшості випадків, так би мовити, стаціонарно, приймаючи у визначені години безпосередньо безробітних та роботодавців у центрах зайнятості.

Цього року служба надала 27,3 тисячі різноманітних послуг в межах своєї компетенції, з них 25 тис. адресовані конкретно безробітним людям.

Не залишалися поза увагою і підприємці. Це й закономірно. Адже тісний контакт з ними сприяв наповненню бази даних про вакансії.

Посадовець відзначає, що нинішнього року служба знайшла роботу для 4186 жителів області, більше трьом тисячам допомогла працевлаштуватися вже в період війни з рашистами.

Сьогодні база даних центрів зайнятості налічує 1039 вакансій, що, зрозуміло, значно менше, ніж у попередні роки.

Найбільш сутужно знайти робоче місце для бухгалтерів: у базі даних значиться 22 вакансії і 390 зареєстрованих цієї професії; кухарів – відповідно на 7 вакансій претендує 364 чоловіки. Роботодавець потребує 7 охоронників, а їх на обліку нараховуємо 329.

Подібний дисбаланс на ринку праці нашого краю спостерігаємо за такими професіями як менеджер, спеціаліст державної служби, економіст, листоноша, підсобний робітник.

За таких обставин безробітним доречно здобути конкурентоспроможну на ринку праці області спеціальність у Сумському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Направляють безробітних на навчання та комплектують групи слухачів у центрах зайнятості та філіях. Тут вам нададуть необхідну та вичерпну інформацію і за короткий проміжок часу ви матимете робітничу професію та будете з роботою.

Найбільша база легальної роботи тут: sum.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy.

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