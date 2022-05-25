На Сумщині поліцейські повідомили про підозру пенсіонерці, яка заперечувала факти вбивств військовими рф мирного населення України Слідчі Шосткинського районного управління поліції за процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури повідомили про підозру 72-річній жінці, яка визнає правомірною та виправдовує збройну агресію російської федерації проти України.

Наразі жінці вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 436-2 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників» КК України.