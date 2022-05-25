На Сумщині поліцейські повідомили про підозру пенсіонерці, яка заперечувала факти вбивств військовими рф мирного населення України

У ході слідства встановлено, що жителька смт Вороніж Шосткинського району в присутності свідків висловлювала твердження, що конфлікт російської федерації відбувається лише з владою України. При цьому вона заперечувала факти вбивств російськими військовослужбовцями мирного населення України, вогневого ураження об’єктів цивільної та критичної інфраструктури та вчинення ними інших воєнних злочинів.
Наразі жінці вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 436-2 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників» КК України.
Поліція Сумщини