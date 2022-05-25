На Охтирщині затримали чоловіка, який скоїв замах на вбивство свого сусіда Чоловік, аби довести свою правоту у ході сварки, наніс сусіду удар ножем. Зловмисника затримали співробітники поліції та відкрили кримінальне провадження.

Напередодні ввечері до поліції через лінію «102» надійшло повідомлення від 58-річного мешканця с. Вільне Охтирського району про те, що сусід наніс йому удар ножем в область грудної клітини.

На місце події відразу було направлено слідчо-оперативну групу та керівництво відділення поліцейської діяльності № 1 (с. Велика Писарівка).

В ході проведення перевірки було встановлено, що 63-річний місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходячись біля домоволодіння свого сусіда, вчинив сварку з останнім. Коли словесні аргументи у зловмисника були вичерпані, то він наніс сусідові удар ножем.

Потерпілого було госпіталізовано до медичного закладу для надання необхідної допомоги. З місця події вилучено знаряддя вчинення злочину, а саме кухонний ніж.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Охтирська окружна прокуратура.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Сумської області