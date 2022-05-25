На Сумщині перед судом постане чоловік за поширення символіки комуністичного характеру Слідчими Роменського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Роменської окружної прокуратури було спрямовано до суду кримінальне провадження стосовно 42-річного переселенця, який за допомогою свого гаджета поширював серед своїх знайомих зображення з символікою комуністичного тоталітарного режиму.

Як раніше вже повідомлялось, поблизу одного з охоронюваних об'єктів в місті було виявлено підозрілого чоловіка. Тоді, невідомого знайшли та доправили до місцевого відділу поліції для перевірки. Та, як в подальшому з'ясувалось 42-річний житель Волноваського району, який тимчасово переїхав до м. Ромни, за допомогою свого мобільного телефону поширював серед своїх знайомих зображення з символікою комуністичного тоталітарного режиму .

Наразі слідчі завершили досудове розслідування по кримінальному провадженню за поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму вчинене 42-річним переселенцем та скерували обвинувальний акт до суду.

Тепер правопорушник згідно за ч.1 ст. 436-1 “Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів” Кримінального кодексу України постане перед судом. За скоєне йому може загрожувати обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Сумської області