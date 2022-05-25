Вночі у Сумах у п’яного водія знайшли гранату і набої Уночі, патрулюючи вулицю Привокзальну, охоронці порядку зупинили водія транспортного засобу ВАЗ-2106.

За кермом інспектори виявили 27-річного чоловіка без відповідних документів на керування автівкою. Також він мав ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на місці зупинки та в закладі охорони здоров’я керманич категорично відмовився. Тож на нього патрульні винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) та склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп'яніння особою, яка керувала транспортним засобом з ознаками сп'яніння) КУпАП.

Також під час поверхневої перевірки транспортного засобу охоронці порядку також виявили 2 магазини до автоматичної зброї з набоями, 13 коробів із набоями калібру 5, 45 мм та гранату Ф-1.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції. Триває перевірка.