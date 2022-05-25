Окупанти вкрали техніку з горіхового саду під Сумами З ТОВ «Сумський сад» (с. Сад Сумської області) під час окупації росіяни вкрали сільськогосподарську техніку та зламали систему зрошення.

Про це повідомив президент Української горіхової асоціації Геннадій Юдін на своїй сторінці у Facebook. пише Агропортал.

Як зазначається, сад кілька разів переніс артилерійський обстріл та ракетне бомбардування. При розмінуванні саду була виявлена бомба, що не розірвалася. Осколками пошкоджено та знищено деякі дерева, перебита система зрошення.

За словами директора «Сумського саду» Максима Кононенка, окупанти вкрали косарку, багатофункціональну сенсорну ґрунтофрезу, розламали фертигаційний вузол крапельного зрошення, забрали все цінне. Залишився тільки трактор, який був в іншому місці, оскільки перед війною його віддали на технічну діагностику та ремонт.

Також Юдін зазначив, що нині Українська горіхова асоціація складає реєстр пошкоджень горіхових садів України внаслідок воєнних дій.

Для довідки: «Сумський сад» має загальну площу 33 га, на якій 28 га відведено під горіх волоський, а на 5 га висаджений фундук.