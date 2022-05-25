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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:24147

У Шостці вогнеборці двічі ліквідовували загоряння автомобілів (відео)

30 травня о 16:50, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння автомобіля Chery, в дачному масиві «Будівельник» в м. Шостка.

Про пожежу повідомив власник, який під час руху відчув різкий запах диму в салоні. На місце події було направлено черговий караул 7 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено моторний відсік та панель приладів легковика, утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту автомобіля.

О 17:07 загоряння локалізували, а о 17:19 – повністю ліквідували не допустивши вибуху газобалонного обладнання.

Цього ж дня схожий випадок стався об 10:52 по вул. Кутузова в м. Шостка, де також під час руху водій автомобіля Mercedes, побачив дим з – під панелі приладів.

О 11:00 загоряння локалізували, а о 11:07 – повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 11 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській област

Общество
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