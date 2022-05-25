У Шостці вогнеборці двічі ліквідовували загоряння автомобілів (відео)

Про пожежу повідомив власник, який під час руху відчув різкий запах диму в салоні. На місце події було направлено черговий караул 7 – ї державної пожежно – рятувальної частини.
По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено моторний відсік та панель приладів легковика, утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту автомобіля.
О 17:07 загоряння локалізували, а о 17:19 – повністю ліквідували не допустивши вибуху газобалонного обладнання.
Цього ж дня схожий випадок стався об 10:52 по вул. Кутузова в м. Шостка, де також під час руху водій автомобіля Mercedes, побачив дим з – під панелі приладів.
О 11:00 загоряння локалізували, а о 11:07 – повністю ліквідували.
Всього на гасіння було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 11 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській област