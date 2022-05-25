У Шостці вогнеборці двічі ліквідовували загоряння автомобілів (відео) 30 травня о 16:50, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння автомобіля Chery, в дачному масиві «Будівельник» в м. Шостка.

Про пожежу повідомив власник, який під час руху відчув різкий запах диму в салоні. На місце події було направлено черговий караул 7 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено моторний відсік та панель приладів легковика, утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту автомобіля.

О 17:07 загоряння локалізували, а о 17:19 – повністю ліквідували не допустивши вибуху газобалонного обладнання.

Цього ж дня схожий випадок стався об 10:52 по вул. Кутузова в м. Шостка, де також під час руху водій автомобіля Mercedes, побачив дим з – під панелі приладів.

О 11:00 загоряння локалізували, а о 11:07 – повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 11 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській област