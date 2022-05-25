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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Члену виконкому Сумської міської ради повідомлено про підозру

Заволодіння майже 250 тис грн бюджетних коштів під час ремонт амбулаторії – екс-заступнику директора ТОВ повідомлено про підозру.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури екс-заступнику директора товариства з обмеженою відповідальністю 27 травня 2022 року повідомлено про підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, зазначене товариство з обмеженою відповідальністю у 2020 році виконувало капітальний ремонт приміщення з утепленням стін та покрівлі амбулаторії практики-сімейної медицини в с. Терешківка Сумського району. Достовірно знаючи, що товариство не виконало в повному обсязі умови договору, заступник директор завірив власним підписом та скріпив печаткою акти приймання виконаних будівельних робіт, відтак на рахунок товариства було перераховано близько 1 млн грн.

Однак відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи до актів виконаних робіт включені роботи, які фактично не виконувались, та матеріали, які фактично не використовувались. Завищення складає майже 250 тис. грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області за матеріалами Управління стратегічних розслідувань у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури, повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Як стало відомо Данкор онлайн із власних джерел, підозрюваним став член виконкому Сумської міської ради за квотою "Європейської солідарності" Максим Лашутко, який нині є директором фонду підтримки підприємництва Сумської облради.

Право Максим Лашутко
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