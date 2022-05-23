Поліцейські Шостки розшукують трьох безвісти зниклих неповнолітніх вихованців дитячого центру Двоє хлопців та дівчина, вихованці Шосткинського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей, учора близько 18 години покинули заклад і назад не повернулися.

Поліцейські вживають заходів щодо розшуку підлітків і розраховують на допомогу громадян.

На вигляд Данилу Шутурминському 15 – 16 років, зростом 175 см, худорлявої статури. Має коротке русяве волосся та темні очі.

Був вдягнений у чорну кофту та сині спортивні штани з білими вставками по бокам. Взутий у чорні кросівки. Мав при собі барсетку через плече та чорні сонцезахисні окуляри.

Максиму Дулі на вигляд 16 років, зростом 170 см, худорлявої статури. Волосся в хлопця коротке світло-русяве, очі світлі.

Був вдягнений у чорну спортивну кофту та чорні спортивні штани. Взутий у сірі кросівки.

Марії Пантелеєвій на вигляд 15 років, зростом 170 см, худорлявої статури. Має чорне фарбоване довге волосся та темні очі.

Була вдягнена у спортивну чорну кофту з капюшоном та чорні джинси. Взута в білі кросівки.

Поліція встановлює місцезнаходження безвісті зниклих і звертається до всіх небайдужих громадян з проханням про допомогу: озирніться навколо, можливо, вказані хлопці та дівчина знаходяться десь поблизу вас. Якщо комусь з громадян відоме їх місцеперебування, чи бачили цих підлітків при пересуванні транспортом, або є інформація, що допоможе в їх розшуку - повідомте про це до Шосткинського районного управління поліції за адресою: м. Шостка, вулиця Свободи, 67, або за телефоном (050) 327-91-48, чи на цілодобову лінію служби «102».

Заздалегідь вдячні за допомогу!

Відділ комунікації поліції Сумської області