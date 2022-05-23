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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 07:00200

Вночі ворог завдав авіаційного удару по селам Сумського району

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Розпочалась дев’яносто шоста доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. 

На Сіверському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об’єктах на території Сумської області у районах населених пунктів Запсілля, Миропілля та артилерійський обстріл поблизу Кіндратівки.

На Харківському напрямку противник обстріляв райони на північ та північний схід від міста Харків, а також населених пунктів Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Питомник, Борщова та Перемога.

На Слов’янському напрямку угруповання ворога проводить перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов’янськ.

Для авіаційної підтримки підрозділів у районі на північ від міста Ізюм противник утримує в готовності до застосування до вертолітної ескадрильї Ка-52.

У рамках логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат, ворог перемістив до тимчасово зайнятих населених пунктів понад 250 одиниць озброєння і військової техніки. З метою підвищення оперативності перекидання військ та техніки противник відновив залізничний міст у районі міста Куп’янськ. 

На Донецькому напрямку підрозділи агресора основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокуванні основних логістичних шляхів.

На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов’янськ.

На Сєверодонецькому напрямку противник закріплюється на 

північно-східних та південно-східних околицях міста Сєверодонецька. Для посилення угруповання військ перекинув з території російської федерації до визначених районів боєприпаси та техніку.

На Бахмутському напрямку окупанти перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля – Комишуваха. 

На Курахівському та Новопавлівському напрямках противник активних бойових дій не вів. Здійснює вогневе ураження наших військ, зокрема задіює оперативно-тактичну та армійську авіацію. 

На Запорізькому напрямку окупанти посилили угруповання за рахунок переміщення з району міста Мелітополь у напрямку населеного пункту Василівка до 120 одиниць озброєння і військової техніки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, сковуванні дій наших військ та запобіганні перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки. 

Для поповнення втрат угруповання військ окупанти переміщують з території російської федерації та тимчасово окупованого Криму зняту зі зберігання військову техніку. 

На Миколаївському напрямку з метою проведення наступальних дій для повернення втрачених позицій противник перекинув окремі підрозділи на визначені напрямки.

На Криворізькому напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та веде контрбатарейну боротьбу.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах суттєвих змін в обстановці не відзначено.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито чотирнадцять атак ворога, знищено дві артилерійські системи, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та десять ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети та три БпЛА типу “Куб”.

Винищувачі Повітряних Сил за попередню добу над Сумщиною збили два ворожі БпЛА.

Українська авіація також завдала повітряного удару по підрозділах окупантів в районі населеного пункту Довгеньке. Є втрати у противника і на інших напрямках.

Віримо у Збройні Сили України! Разом до переможемо! 

Слава Україні!

Общество
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