На Курщині загинуло 7 військових рф Як пишуть російські телеграм-канали, 26 травня у Суджанському районі поряд із Сумщиною загинули 7 російських військових, ще 9 були поранені.

Про це пише український блогер Денис Казанський з посиланням на російські телеграм-канали: «Повідомляють, що в Курській області внаслідок хлопка 26 травня загинули одразу семеро російських військових. Ще 9 дістали поранення».