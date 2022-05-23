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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Сумський каратист виграв бронзу чемпіонату Європи

25-29 травня у Газіантепі (Туреччина) завершився чемпіонат Європи з карате.

У змаганнях, що пройшли на арені спорткомплексу Şahinbey Sport Hall (6400 глядацьких місць), взяли участь 454 атлети з 45 країн континенту.

Збірну України представляли 18 спортсменів: 8 жінок та 10 чоловіків. Наші вибороли одну золоту й три бронзові медалі та посіли 8-е місце в загальному заліку (куди увійшли 22 країни). З огляду на умови війни в Україні виступ наших спортсменів є дуже добрим. 

Чемпіонкою стала наша краща спортсменка – Анжеліка Терлюга (-55 кг), яка у «знищила» (11:3) свою головну та найнеприємнішу суперницю – болгарку Івет Горанову, яка завдавала українці прикрих поразок у фіналах Олімпійських ігор, Європейських ігор та на двох чемпіонатах світу.

«Бронзу» здобули титулована Аніта Серьогіна (-61 кг), Різван Талібов та чоловіча команда, за яку виступали Станіслав Горуна, Валерій Чоботар, Андрій Торошанко, Костянтин Цимбал (всі взяли вже 4-у європейську командну бронзу, починаючи з 2017 року), Різван Талібов (3-я медаль), Андрій Заплітний (2-а), сумчанин Валерій Сонних (дебют).

Наші хлопці  почали з перемоги над командою Боснії та Герцеговини (3:2), потім поступилися майбутнім чемпіонам – французам (3:Innocent. У втішному матчі синьо-жовті розбили Словакію (3:Innocent, а у бронзовому фіналі також всуху винесли Бельгію (3:Innocent.

Наші щирі вітання спортсменам та їх тренерам: це Денис Морозов (Терлюга), Олександр Тонкошкур (Серьогіна), Антон Нікулін (Талібов, Горуна), Микола Сіраковський (Торошанко, Цимбал), Олександр Пікулін і Андрій Лазаренко (Чоботар, Заплітний), Вадим Коломієць і Максим Невмержицький (Сонних).

Решта українських учасників виступила наступним чином.

По чотири бої провели Гнат Пак (-67 кг) та Валерій Чоботар (-84 кг). Обидва посіли 7-е місце у своїх категоріях.

По одному бою провели: Катерина Крива (-50 кг), Галина Мельник (-68 кг), Анастасія Степашко (68+ кг), Нікіта Філіпов (-60 кг), Станіслав Горуна (-75 кг).

Жіноча команда куміте (Катерина Крива, Олександра Шолохова, Діана Шостак, Еліна Сєлємєнєва) програла у першому матчі Чорногорії (0:2) та вибула з турніру.

У чоловічому ката виступав Ярослав Федоров, якому трохи не вистачило балів для виходу до другого раунду змагань.

У змаганнях паракаратистів єдиний представник України Володимир Турко посів 7-е місце в категорії "ката на візках".

Нагадаємо, що на минулорічному чемпіонаті Європи в Поречі (Хорватія) збірна України також здобула чотири медалі: золото (Станіслав Горуна), срібло (Аніта Серьогіна), дві бронзи (Катерина Крива та чоловіча команда куміте). Утримати рівень за умов війни – неабияке досягнення,

УКФ

Спорт
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