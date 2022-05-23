Рашисти знову обстрілювали при кордонний Бачівськ на Глухівщині

«Сумщина.
Сьогодні близько 13 години росія зі своєї території обстріляла околиці Бачівська, Шосткинський район.
Близько 5 прильотів з міномету.
Постраждалих немає», - повідомив чиновник.
Сьогодні з території росії 10 разів обстрілювали прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Рашисти 9 разів обстрілювали територію Новгород-Сіверського району Чернігівщини. Прикордонники нарахували 33 вибухи російських снарядів.
Ще 5 російських мінометних мін розірвалося на околиці Шосткинського району Сумщини.
Держприкордонслужба України