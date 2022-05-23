Рашисти знову обстрілювали при кордонний Бачівськ на Глухівщині Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Сумщина. Сьогодні близько 13 години росія зі своєї території обстріляла околиці Бачівська, Шосткинський район. Близько 5 прильотів з міномету. Постраждалих немає», - повідомив чиновник. Сьогодні з території росії 10 разів обстрілювали прикордоння Чернігівщини та Сумщини Рашисти 9 разів обстрілювали територію Новгород-Сіверського району Чернігівщини. Прикордонники нарахували 33 вибухи російських снарядів. Ще 5 російських мінометних мін розірвалося на околиці Шосткинського району Сумщини. Держприкордонслужба України