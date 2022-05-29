На Сумщині вогнеборці тричі ліквідовували загоряння в житловому секторі 28 травня о 17:25, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння господарчої споруди по вул. Лугова в с. Житнє, що на Роменщині.

Про пожежу повідомив власник, який побачив дим та полум’я з-під покрівлі. На місце події було направлено відділення чергового караулу 19-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцеву пожежну команду с. Миколаївка.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено перекриття на площі до 2 кв. м та до 2 тонн сіна. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту споруди та поруч розташований житловий будинок.

О 17:47 загоряння локалізували, а о 18:01 – витративши на гасіння майже 2 тонни води, повністю ліквідували.

Схожі випадки стались в с. Солдатське, що на Охтирщині – де працівники Служби порятунку ліквідували загоряння сараю та прибудови до нього, а також в с. Мачулище, що на Конотопщині, де вогнеборці приборкавши загоряння прибудови врятували від знищення житловий будинок.

Всього на гасіння було залучено 4 одиниці спеціальної техніки та 14 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій і 3 автомобіля та 5 працівників місцевих пожежних команд сіл Миколаївка, Ревякине та Нова Слобода.

Головне управляння Державної служби України