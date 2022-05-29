За минулу добу піротехніки Сумщини виявили та знищили 31 вибухонебезпечний предмет 28 травня на Сумщині піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Ромни) виявили 31 вибухонебезпечний предмет.

Їх та ще 200 виявлених раніше небезпечних знахідок знищили на спеціальному майданчику. Серед них патрони різних калібрів, артилерійські снаряди, мінометні, протитанкові, протипіхотні міни, ручні гранати та ракети від реактивних систем залпового вогню. Вибухонебезпечні предмети були виявлені на території Сумського, Охтирського, Конотопського та Роменського районів.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними і при виявлені вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не торкайтесь їх, не намагайтесь розібрати або перенести. Відійдіть від місця знахідки на безпечну відстань, не менше 100 метрів та повідомте про знахідку екстрені служби за номерами 101 або 102.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області