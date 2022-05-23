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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:13121

Тростянецькі поліцейські оперативно розшукали зниклу неповнолітню

До відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції близько 21 години 30 хвилин звернулася схвильована бабуся та повідомила, що її 12-річна онука, яка перебуває під її опікою, близько 17.00 години пішла з дому та до цього часу не повернулася.

Зі слів заявниці, онука з її дозволу пішла гуляти до міста, щоб поспілкуватися з друзями. Коли на вулиці стемніло, бабуся почала хвилюватися та телефонувати онуці, але її мобільний телефон знаходився поза зоною досяжності, тому вона повідомила про даний факт до поліції.

На пошуки зниклої дівчинки був орієнтований весь особовий склад відділення поліції, а також працівники інших підрозділів, які здійснюють патрулювання на вулицях міста. Завдяки злагодженій роботі та вжитим заходам, менше ніж за годину неповнолітню було виявлено на одній із вулиць міста.

Жодних протиправних дій відносно неповнолітньої вчинено не було.

Поліція Сумщини

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