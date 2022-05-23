На Сумщині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим ударом 28 травня до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що внаслідок ворожого обстрілу в одному з населених пунктів Сумського району, сталось загоряння на території дитячого садочку.

Вогнеборці, що оперативно прибули за викликом ліквідували пожежу та запобігли її поширенню на будівлю навчального закладу. Головне управілнян ДСНС України в Сумській області