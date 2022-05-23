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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:09162

На Шосткинщині поліція викрила двох жінок, які продавали контрафактні цигарки

Понад 500 пачок контрафактних цигарок вилучили дільничні офіцери поліції Шостки і Ямполя в двох жительок Шосткинського району, які займалися реалізацією тютюнових виробів без будь-яких документів. І якщо шосткинка продавала лише сигарети, то жителька міста Дружба в додачу ще й виготовляла та реалізовувала самогон.

На обох жінок поліцейські склали адміністративні матеріали за ознаками ст. 156 «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, жительці Дружби доведеться відповідати ще й за зберігання самогону та апарату, відповідно до ст. 176 «Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення» цього ж кодексу України.

Поліція Сумщини

Право
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