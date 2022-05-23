На Шосткинщині поліція викрила двох жінок, які продавали контрафактні цигарки

На обох жінок поліцейські склали адміністративні матеріали за ознаками ст. 156 «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, жительці Дружби доведеться відповідати ще й за зберігання самогону та апарату, відповідно до ст. 176 «Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення» цього ж кодексу України.
Поліція Сумщини