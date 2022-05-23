У Сумах поліцейські розшукують 16-річну Марину Матвієнко

На вигляд Марині близько 16 років, зріст 145 см, середньої статури, чорне пряме волосся.

Була одягнена у куртку чорного кольору, рожеву кофту, сірі спортивні штани, чорні кросівки.

Правоохоронці закликають громадян не бути байдужими. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку дівчини, прохання повідомити до Сумського районного управління поліції за адресою: м. Суми вул. Першотравнева, 21, або за телефоном: 050-407-31-02, або на цілодобову лінію поліції «102». 25010:38.

Поліція Сумщини