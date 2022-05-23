У Сумській облраді незаконно звільнили працівників під час війни? (відео) На початку травня працівники комунального фонду Сумської облради звинувачували свого керівника в бездіяльності під час бойових дій і порушенні своїх трудових прав. За захистом вони зверталися до чиновників вищого рівня та поліції.

Директор фонду підтримки підприємництва Сумської обласної ради Максим Лашутко прокоментував Суспільному історію зі звільненням працівників. За його словами, він дотримувався трудового законодавства.

Наталія Завгородня, яка до війни працювала у комунальному Фонді підтримки підприємництва з початком повномасштабного нападу Росії пішла у волонтери, а її колега – Максим Березін, юрисконсульт фонду, записався бійцем добровольчого формування. Бухгалтерка фонду Людмила Бунаас вивезла дітей до Німеччини. За словами цих людей, вони працювали дистанційно, хоча їх керівник наприкінці лютого не виходив з ними на зв'язок, а потім відправив чотирьох працівників фонду на простій, з двома призупинив трудові відносини, а на їх місце узяв знайомих. Не згодні з цим люди звернулися до голови обласної ради.

Ситуацію прокоментувала заступниця начальника управління майном облради Інна Козачок, якому підпорядковується зазначений фонд. Наказ про оголошення простою Максим Лашутко оформив заднім числом: дата видачі 7 квітня, а оголошення простою - з 1 березня. "Визначення законності і незаконності не входить до повноважень управління майном", - говорить Інна Козачок.

Самого Максима Лашутка немає на робочому місці. Його підлеглі стверджують, що не бачили керівника фонду з 24 лютого.

"Він написав заяву на переведення його на дистанційну форму роботи, був виданий наказ в управлінні майном на переведення його на дистанційну форму роботи. Стосовно того, як він там організовував роботу з підлеглими, це, будь ласка, за коментарем до нього", - говорить Інна Козачок.

Телефоном Максим Лашутко прокоментував цю історію так: "Військовий стан і, безпосередньо війна в нашій країні не є типовою ситуацією для кожного. Є закон про трудові відносини, де чітко зазначені алгоритми дій роботодавця, саме тому я, як посадовець, вимушений приймати такі складні рішення. А також, розуміючи деяких працівників та їх емоційний стан, сподіваюсь, що війна закінчиться якнайшвидше та кожен працівник зможе повернутися до своїх прямих обов’язків".

За словами працівників фонду, Максим Лашутко призупинив з ними трудові відносини мотивуючи тим, що вони не можуть працювати дистанційно. В поліції, куди зверталися працівники фонду з заявами про порушення своїх трудових прав сказали, що зареєстрували три звернення.

"У ході розгляду матеріалів слідчим відділом даних, які б вказували на наявність кримінального правопорушення, встановлено не було. У зв’язку з чим відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносились. Питання, викладені у зверненнях, відносяться до цивільноправових, тому вирішуються безпосередньо у судовому порядку", - розповіла інспекторка відділу комунікацій Нацполіції Сумщини Катерина Шосталь.

Начальниця відділу з питань додержання законодавства про працю обласного Управління Держпраці Вікторія Чортенко телефоном сказала, що видача кадрових наказів заднім числом незаконна. Однак, під час воєнного стану здійснювати перевірки заборонено.