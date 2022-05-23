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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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У наземний наступ на Сумщину росіяни не підуть, – Арестович знову змінив думку

Олексій Арестович запевнив, що окупанти не підуть у наземний наступ на Сумську область. Останніми днями росіяни активно обстрілюють регіон.

Радник глави Офісу Президента зазначив, що на Сумщині є загроза обстрілів, але без переходу російських військ у наземний наступ, пише 24 канал.

"Вони не повторюють цієї дурості, тому що, що таке сумчани – вони добре вивчили за попередній період",

– пояснив Арестович.

Однак окупанти намагаються бити артилерією, авіацією та ракетами по кордону та інфраструктурі.

Нагдаємо: хоч росіян вигнали із Сумської області ще у квітні, останні кілька тижнів в регіоні немає спокійних днів. Російські окупанти постійно обстрілюють прикордонні райони.

Проте ще 25 травня Арестович теж коментував обстріли Сумської та Чернігівської областей. Тоді він зазначав, що є ймовірність нової спроби російського наступу на Півночі. Політик припускав, що можуть навіть знову піти на Київ.

Общество
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