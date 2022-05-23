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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 22:35238

На росії видумали чергову провокацію від нацистів, які збираються підірвати хімічні ємності у Сумах

Міноборони російської федерації розповсюдило інформацію, видуману в надрах відомства аби виправдати свої майбутні злочини.

«По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, в городе Сумы боевиками националистических батальонов осуществляется подготовка очередной провокации с применением отравляющих веществ.

Неонацисты планируют обстрелять приграничную территорию Российской Федерации из жилого района города и спровоцировать российские подразделения на ответный удар, после чего взорвать емкости с химически опасными веществами.

Для фото- и видеосъемки в Сумах находятся журналисты иностранных информагентств. Эту циничную акцию киевские власти в ближайшее время используют для обвинения российских Вооруженных Сил якобы в применении химического оружия и неизбирательных ударах по мирным гражданам.

При этом, если ранее в ходе подготовки подобных чудовищных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то теперь, для получения «максимального резонанса» эвакуация граждан не проводится.

Заранее предупреждаем «цивилизованный Запад», а также Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия, что готовящиеся фейки о якобы «злодеяниях русских» в ближайшее время Киев планирует широко распространить через украинские и западные СМИ, а также на различных интернет-ресурсах и медиа-платформах», - йдеться у повідомленні від 28 травня.

Общество
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