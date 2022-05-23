Сумчанка стала чемпіонкою світу з новим світовим рекордом В Алмати (Казахстан) проходить чемпіонат світу з жиму лежачи.

Сумчанка Анна Рикун вкотре довела свою першість у світі у своїй ваговій категорії до 57 кг. Здолавши штангу у 122 кг – це новий світовий рекорд!

«Це була найскладніша психологічно і водночас найкраща за наданими умовами підготовка! Це був шлях, що межував між почуттями до прагнення перемоги, що так важливо в наш час та між бажанням просто здатися в полон своїх страхів. Хочу сказати дякую, в першу чергу собі, я змогла!!! Своєму тренеру – Вадиму Воронецькому! Віктору Налейкіну за вихід на фінішну пряму! Миколо Кравченко, з такими друзями і у вогонь, і у воду!

І звісно, президенту міжнародної федерації International Powerlifting Federation - IPF - Gaston Parage та моїм колегам з Німеччини, ви зробили максимум, щоб на чемпіонаті світу майорів прапор України! Дякую всім за підтримку! Цю перемогу я присвячую Україні!!!» - написала чемпіонка у фейсбуці.