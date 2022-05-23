Європейський Союз, Сполучені Штати та Сполучене Королівство створюють Дорадчу групу з розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності

Група активує поточні зусилля ЄС, Сполучених Штатів та Сполученого Королівства для сприяння притягненню до відповідальності за жорстокі злочини, скоєні в контексті нинішньої військової агресії Росії проти України. Це втілює взяті трьома сторонами зобов’язання надати підтримку і виявити солідарність Україні та її народу у цей час великих випробувань.
Головна місія Групи полягає у підтримці підрозділів з питань воєнних злочинів Офісу Генерального прокурора у розслідуванні та переслідуванні злодіянь, вчинених під час війни. Вона має впорядкувати координацію та комунікаційну діяльність для застосування передового досвіду, забезпечити уникнення дублювання зусиль і доцільне використання фінансових ресурсів та залучення кваліфікованого персоналу для реагування на потреби ОГП як державного органу, уповноваженого займатися питаннями переслідування воєнних злочинів на території України.
Високий представник/Віцепрезидент ЄС Жозеп Боррель сказав: «Надзвичайно важливо забезпечити притягнення до відповідальності винних у жахливих звірствах, скоєних під час неспровокованої російської військової агресії в Україні. Не може бути безкарності за воєнні злочини. Ця Дорадча група надаватиме консультації та підтримуватиме поточні зусилля підрозділів Офісу Генерального прокурора щодо збору, збереження та вивчення доказів жорстоких злочинів з метою сприяння в проведенні розслідувань та забезпеченні здійснення правосуддя».
Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив: «Ця ініціатива безпосередньо підтримуватиме зусилля Генеральної прокуратури України щодо документування, збереження та аналізу доказів воєнних злочинів та інших злочинів проти людяності, скоєних військовослужбовцями Російської Федерації в Україні, з метою притягнення до кримінальної відповідальності. Дорадча група є важливою складовою виконання зобов’язань Сполучених Штатів щодо того, що ті, хто скоїв такі злочини будуть притягнуті до відповідальності».
Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс додала: «Ми сповнені рішучості забезпечити притягнення до відповідальності винних у підлих звірствах, скоєних в Україні. Велика Британія вже взяла на себе чітке зобов’язання підтримувати Україну в проведенні розслідувань, у тому числі шляхом направлення в регіон експертів з воєнних злочинів і виділення додаткового фінансування для допомоги МКС у його розслідуваннях. Зараз ми активізуємо наші зусилля завдяки цій знаковій ініціативі з нашими партнерами з США та ЄС. Правосуддя буде здійснене».
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила: «Є багато доказів жорстоких злодіянь, вчинених російськими військами на території України проти мирного населення, у тому числі дітей. Створення цієї групи підтримки і консультації міжнародних експертів із досвідом роботи в інших міжнародних кримінальних трибуналах і національної кримінально-правової практики допоможуть нашій команді в розслідуванні та судовому переслідуванні цих злочинів».
Оперативна підтримка
Дорадча група об’єднає експертів із різних країн для надання стратегічних порад і оперативної допомоги фахівцям ОГП та іншим зацікавленим сторонам у зборі й збереженні доказів, операційного аналізу, розслідуванні сексуальних насильств, пов’язаних з війною, дослідженні місць скоєння злочинів і судово-медичній експертизі, складанні обвинувальних актів і співпраці з механізмами національної та міжнародної відповідальності. Така взаємодія із ОГП та іншими органами юстиції, охорони правопорядку і безпеки України зумовлювалася і продовжуватиметься з урахуванням потреб української влади, а параметри підтримки, яку вона надаватиме, буде розроблено у тісних консультаціях з ОГП. Задля цього вона ретельно узгоджуватиме свою діяльність з поточною оперативною роботою, яка проводиться у співпраці з країнами-членами ЄС, третіми країнами-партнерами та Міжнародним кримінальним судом, включаючи Спільну слідчу групу, діяльність якої координує Євроюст.
Група є багатонаціональним колективом експертів з воєнних злочинів з Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Сполученого Королівства й інших країн. Через поточну безпекову ситуацією в Україні експерти переважно базуються на південному сході Польщі, але оперативно задіяні в Україні, у тому числі шляхом короткострокових місій та взаємодіючи на місцях з працівниками Офіс Генерального прокурора та іншими залученими міжнародними партнерами. Щойно безпекова ситуація дозволятиме, очікується, що експерти та допоміжний персонал повністю переїдуть в Україну.
Діяльність Групи охоплюватиме координацію двох ключових елементів:
· Дорадча група при ОГП: досвідчені старші прокурори з воєнних злочинів, слідчі, військові аналітики, експерти-криміналісти та інші спеціалісти, що знаходяться в регіоні на постійній основі, забезпечуватимуть експертну інформацію, навчання, консультації та оперативну підтримку ОГП і мобільним групам правосуддя, які працюватимуть на місцях вчинення злочину, а також ширшому колу державних і недержавних суб’єктів.
· Мобільні слідчі групи: Декілька Мобільних слідчих груп створюються для збільшення спроможності підрозділу з воєнних злочинів ОГП і регіональних прокурорів для проведення польових етапів розслідувань. Мобільні групи складатимуться як з міжнародних, так і українських експертів та будуть розгорнуті на запит ОГП для надання допомоги українським слідчим на місцях. Вони стануть частиною цілісного ланцюга документування, розслідування і переслідування тяжких міжнародних злочинів, очолюваного ОГП.
Діяльність Дорадчої групи забезпечують Управління глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США та Бюро з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності. Партнерами Групи є Юридичний коледж Університету штату Аризона та міжнародна правозахисна група «Global Rights Compliance», а також Міжнародна організація права розвитку (ІДЛО). Участь ЄС координуватиме Європейська Служба зовнішніх дій через Представництво ЄС в Україні у взаємодії із Європейською Комісією, Проєктом ЄС «Право – Justice ІI» Консультативною місією ЄС в Україні (КМЄС). Участь Сполученого Королівства координуватиме його Міністерство закордонних справ та міжнародного розвитку, та інші відповідні урядові департаменти.
Загальна інформація
Дорадча група є оперативним центром, що координуватиме допомогу у відповідь на політичні, технічні та юридичні потреби влади України щодо притягнення винних у міжнародних злочинах до відповідальності. Вона є одним з найважливіших компонентів ширших багатосторонніх зусиль з підтримки України.
Генеральний штаб ЗСУ