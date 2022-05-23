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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:27149

Європейський Союз, Сполучені Штати та Сполучене Королівство створюють Дорадчу групу з розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності

Європейський Союз, Сполучені Штати та Сполучене Королівство оголосили про створення Дорадчої групи з розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності – механізму для ефективної координації відповідної підтримки щодо притягнення до відповідальності на місцях.

Група активує поточні зусилля ЄС, Сполучених Штатів та Сполученого Королівства для сприяння притягненню до відповідальності за жорстокі злочини, скоєні в контексті нинішньої військової агресії Росії проти України. Це втілює взяті трьома сторонами зобов’язання надати підтримку і виявити солідарність Україні та її народу у цей час великих випробувань.

Головна місія Групи полягає у підтримці підрозділів з питань воєнних злочинів Офісу Генерального прокурора у розслідуванні та переслідуванні злодіянь, вчинених під час війни. Вона має впорядкувати координацію та комунікаційну діяльність для застосування передового досвіду, забезпечити уникнення дублювання зусиль і доцільне використання фінансових ресурсів та залучення кваліфікованого персоналу для реагування на потреби ОГП як державного органу, уповноваженого займатися питаннями переслідування воєнних злочинів на території України.

Високий представник/Віцепрезидент ЄС Жозеп Боррель сказав: «Надзвичайно важливо забезпечити притягнення до відповідальності винних у жахливих звірствах, скоєних під час неспровокованої російської військової агресії в Україні. Не може бути безкарності за воєнні злочини. Ця Дорадча група надаватиме консультації та підтримуватиме поточні зусилля підрозділів Офісу Генерального прокурора щодо збору, збереження та вивчення доказів жорстоких злочинів з метою сприяння в проведенні розслідувань та забезпеченні здійснення правосуддя».

Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив: «Ця ініціатива безпосередньо підтримуватиме зусилля Генеральної прокуратури України щодо документування, збереження та аналізу доказів воєнних злочинів та інших злочинів проти людяності, скоєних військовослужбовцями Російської Федерації в Україні, з метою притягнення до кримінальної відповідальності. Дорадча група є важливою складовою виконання зобов’язань Сполучених Штатів щодо того, що ті, хто скоїв такі злочини будуть притягнуті до відповідальності».

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс додала: «Ми сповнені рішучості забезпечити притягнення до відповідальності винних у підлих звірствах, скоєних в Україні. Велика Британія вже взяла на себе чітке зобов’язання підтримувати Україну в проведенні розслідувань, у тому числі шляхом направлення в регіон експертів з воєнних злочинів і виділення додаткового фінансування для допомоги МКС у його розслідуваннях. Зараз ми активізуємо наші зусилля завдяки цій знаковій ініціативі з нашими партнерами з США та ЄС. Правосуддя буде здійснене».

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила: «Є багато доказів жорстоких злодіянь, вчинених російськими військами на території України проти мирного населення, у тому числі дітей. Створення цієї групи підтримки і консультації міжнародних експертів із досвідом роботи в інших міжнародних кримінальних трибуналах і національної кримінально-правової практики допоможуть нашій команді в розслідуванні та судовому переслідуванні цих злочинів».

Оперативна підтримка

Дорадча група об’єднає експертів із різних країн для надання стратегічних порад і оперативної допомоги фахівцям ОГП та іншим зацікавленим сторонам у зборі й збереженні доказів, операційного аналізу, розслідуванні сексуальних насильств, пов’язаних з війною, дослідженні місць скоєння злочинів і судово-медичній експертизі, складанні обвинувальних актів і співпраці з механізмами національної та міжнародної відповідальності. Така взаємодія із ОГП та іншими органами юстиції, охорони правопорядку і безпеки України зумовлювалася і продовжуватиметься з урахуванням потреб української влади, а параметри підтримки, яку вона надаватиме, буде розроблено у тісних консультаціях з ОГП. Задля цього вона ретельно узгоджуватиме свою діяльність з поточною оперативною роботою, яка проводиться у співпраці з країнами-членами ЄС, третіми країнами-партнерами та Міжнародним кримінальним судом, включаючи Спільну слідчу групу, діяльність якої координує Євроюст.

Група є багатонаціональним колективом експертів з воєнних злочинів з Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Сполученого Королівства й інших країн. Через поточну безпекову ситуацією в Україні експерти переважно базуються на південному сході Польщі, але оперативно задіяні в Україні, у тому числі шляхом короткострокових місій та взаємодіючи на місцях з працівниками Офіс Генерального прокурора та іншими залученими міжнародними партнерами. Щойно безпекова ситуація дозволятиме, очікується, що експерти та допоміжний персонал повністю переїдуть в Україну.

Діяльність Групи охоплюватиме координацію двох ключових елементів:

· Дорадча група при ОГП: досвідчені старші прокурори з воєнних злочинів, слідчі, військові аналітики, експерти-криміналісти та інші спеціалісти, що знаходяться в регіоні на постійній основі, забезпечуватимуть експертну інформацію, навчання, консультації та оперативну підтримку ОГП і мобільним групам правосуддя, які працюватимуть на місцях вчинення злочину, а також ширшому колу державних і недержавних суб’єктів.

· Мобільні слідчі групи: Декілька Мобільних слідчих груп створюються для збільшення спроможності підрозділу з воєнних злочинів ОГП і регіональних прокурорів для проведення польових етапів розслідувань. Мобільні групи складатимуться як з міжнародних, так і українських експертів та будуть розгорнуті на запит ОГП для надання допомоги українським слідчим на місцях. Вони стануть частиною цілісного ланцюга документування, розслідування і переслідування тяжких міжнародних злочинів, очолюваного ОГП.

Діяльність Дорадчої групи забезпечують Управління глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США та Бюро з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності. Партнерами Групи є Юридичний коледж Університету штату Аризона та міжнародна правозахисна група «Global Rights Compliance», а також Міжнародна організація права розвитку (ІДЛО). Участь ЄС координуватиме Європейська Служба зовнішніх дій через Представництво ЄС в Україні у взаємодії із Європейською Комісією, Проєктом ЄС «Право – Justice ІI» Консультативною місією ЄС в Україні (КМЄС). Участь Сполученого Королівства координуватиме його Міністерство закордонних справ та міжнародного розвитку, та інші відповідні урядові департаменти.

Загальна інформація

Дорадча група є оперативним центром, що координуватиме допомогу у відповідь на політичні, технічні та юридичні потреби влади України щодо притягнення винних у міжнародних злочинах до відповідальності. Вона є одним з найважливіших компонентів ширших багатосторонніх зусиль з підтримки України.

Генеральний штаб ЗСУ

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