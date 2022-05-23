За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС виявили 63 вибухонебезпечних предмети 27 травня піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) ідентифікували та вилучили на території області 63 одиниці вибухонебезпечних предметів, з них 59 - знищили.

Серед них: мінометні міни, касети з протипіхотними осколковими мінами, артилерійський снаряд, осколково-фугасний касетний бойовий елемент, вибухники та інші боєприпаси. Дані вибухонебезпечні предмети були виявлені на території Роменського, Конотопського, Охтирського районів та м. Тростянець.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними в разі виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів, не наближатися до них, а тим більше не чіпати, не намагатись перенести або розібрати. Не користуйтесь поблизу засобами зв’язку, відійдіть на безпечну відстань, тим шляхом, яким прийшли не менше 100 метрів. Зателефонуйте в оперативні служби за номерами «101» та «102». Попередьте про можливу небезпеку оточуючих. Бережіть себе та не нехтуйте застереженнями!

Головне управління ДСНС України у Сумській області