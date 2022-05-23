росіяни мародерять в Маріуполі Після того, як держава-агресор цинічно викрала українське зерно, її безсоромні військові вдалися до вивезення металопродукції з Маріуполя.

Для цього було розміновано частину морського порту міста.

Крім того, за словами Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денiсової, для більш зручного вивезення награбованого, окупанти почали відновлювати залізничне сполучення в Маріуполі та Волновасі.

Першим мародерським кораблем із Маріуполя до ростова-на-дону окупанти відправляють 3 тисячі тон металопродукції.

“До окупації на території порту знаходились до 200 тисяч тон металу та чавуну, вартість яких становить 170 мільйонів доларів.

Своїми діями окупант порушує IV Женевську конвенцію 1949 року про захист цивільного населення під час війни та статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини рф в Україні”, – повідомила пані Денісова.