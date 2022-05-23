У Білопіллі адресно доставлятимуть допомогу інвалідам Про це повідомив мер Білопілля Юрій Зарко.

До уваги мешканців Білопільської громади! Завдяки тісній плідній співпраці міської ради з Товариством Червоного Хреста, нам вдалося отримати гуманітарну допомогу, яка буде видаватися виключно інвалідам 1 групи та сім'ям які мають дітей- інвалідів. (крім вказаної категорії людей, які перебувають на повному державному утриманні).

Допомога буде доставлятися адресно. Також її можна буде отримати в міській раді при пред'явленні посвідчення про інвалідність та документа, який посвідчує особу громадянина, який отримує допомогу для інваліда! По старостатах допомогу будуть доставляти старости громад!