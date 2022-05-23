У Сумах під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки 27 травня о 21:45 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу в житловому будинку по вул. Шишкарівській обласного центру.

На гасіння прибув черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Як було встановлено, загоряння сталося в одному із помешкань триквартирного одноповерхового будинку. Вогонь охопив однокімнатну квартиру та дерев’яне перекриття над осередком пожежі. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло жінки, 1956 р.н. – мати господарки квартири. О 22:16 вдалося локалізувати загоряння, запобігши подальшому поширенню полум’я на інші помешкання та перекриття будинку по всій площі. О 22:57 пожежу ліквідували.

Причина загоряння встановлюється.

З початку року на Сумщині вогонь забрав життя 22 людей. Вкотре закликаємо громадян бути відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки та максимально обережними у поводженні з вогнем!

Головне управління ДСНС України у Сумській області