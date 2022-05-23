У Сумах під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки

На гасіння прибув черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Як було встановлено, загоряння сталося в одному із помешкань триквартирного одноповерхового будинку. Вогонь охопив однокімнатну квартиру та дерев’яне перекриття над осередком пожежі. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло жінки, 1956 р.н. – мати господарки квартири. О 22:16 вдалося локалізувати загоряння, запобігши подальшому поширенню полум’я на інші помешкання та перекриття будинку по всій площі. О 22:57 пожежу ліквідували.
Причина загоряння встановлюється.
З початку року на Сумщині вогонь забрав життя 22 людей. Вкотре закликаємо громадян бути відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки та максимально обережними у поводженні з вогнем!
Головне управління ДСНС України у Сумській області