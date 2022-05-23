У Шостці патрульні допомогли дістатися додому літньому чоловіку, який загубився в місті Чоловіка з ознаками розладу пам’яті помітили на одній з вулиць міста небайдужі перехожі. Аби йому допомогти, громадяни викликали на місце поліцейських.

Як з’ясувалося, вказаний чоловік не пам’ятав не своїх даних, не адреси мешкання. На всі питання поліцейських про рідних він лише кивав головою, або казав так. Невдовзі правоохоронцям все ж вдалося встановити його данні та адресу проживання.

Виявилося, що чоловіку 62 роки, він живе в селищі Вороніж із своєю дружиною. Його доправили додому, де передали під опіку жінки.

За словами пані, її чоловік хворіє й через це може втрачати пам'ять.

Правоохоронці дякують перехожим за небайдужість та просять громадян не проходити повз людину, яка дивує оточуючих своєю незрозумілою поведінкою. Якщо видно, що ця людина потребує допомоги, зателефонуйте до поліції. Можливо, ви врятуєте комусь життя.

Поліція Сумщини