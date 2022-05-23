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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:0056

росії не вдається вирішити проблеми забезпечення окупаційних підрозділів

Щоб уникнути відповідальності за втрату техніки, командири частин матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ забороняють водіям здійснювати евакуацію поранених та підвозити продукти і пальне до передових підрозділів.

Понад 3 тисячі тилових автомобілів армії агресора продовжують зберігатися у пунктах постійної дислокації.

З початку військового вторгнення до України, війська матеріально-технічного забезпечення рф вже задіяли понад 45 відсотків наявної автомобільної техніки. Проте виявилося, що уся логістична схема росіян неспроможна забезпечити потреби значної кількості військ на відстані понад 100 кілометрів від власного кордону.

Захисники України вже знищили понад 2200 автомобілів та автоцистерн окупантів.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Общество
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