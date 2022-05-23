Псевдобанкір обманом заволодів грошима пенсіонерки з Шостки Назвавшись в телефонній розмові співробітником банку, зловмисник переконав жінку виконати його інструкції, під час яких шосткинка власноруч перерахувала на вказані ним номери рахунків понад 27 000 гривень.

За словами 68-річної постраждалої, на її мобільний телефон зателефонував невідомий, який у розмові назвався співробітником банку. Він назвав її прізвище ім’я по-батькові та розповів, що ліміт на банківській картці клієнтки перевищує встановлену суму. Аби фінансовий документ не заблокували, потрібно виконати його інструкції.

Жінка засумнівалася у правдивості слів телефонного співрозмовника, проте той переконав пенсіонерку.

Через встановлений на смартфоні банківський додаток, жінка 13-ма платежами перерахувала на вказані ним номер мобільного телефону та номер чужого банківського рахунку понад 27 000 гривень. Проведення цих операцій «банкір» пояснив тим, що потрібно додатково підвищити безпеку її банківської картки від шахраїв, а самі гроші через десять хвилин повернуться їй на рахунок.

Як тільки жінка закінчила розмову, вона зателефонувала на «гарячу лінію» фінансової установи, де вона обслуговується, де їй розповіли, що вона стала жертвою афериста. Шосткинка звернулася за допомогою до поліції.

Під час розмови із дізнавачем поліції, жінка розповіла, що знала про подібні схеми аферистів, проте втратила пильність і піддалася переконанням незнайомця.

У поліції за даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини.

Поліцейські знову звертаються до громадян з проханням недовіряти інформації, отриманої телефоном від невідомих людей, ким би вони не називались. Якщо вам телефонують з банку та просять коди з смс – повідомлення для дистанційного проведення фінансових операцій або авторизації, підвищення безпеки вашого рахунку, відновлення дії банківської картки, підвищення кредитного ліміту, - не погоджуйтесь. Всі питання стосовно ваших грошей вирішуйте виключно у фінансовій установі. Будьте обачні!

Відділ комунікації поліції Сумської області