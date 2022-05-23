Через сильний вітер на Сумщині можливі перебої в електропостачанні Про це попереджає АТ «Сумиобленерго».

До уваги мешканців Сумщини!

За прогнозом обласного Гідрометцентру, протягом доби 28 травня по області та м. Суми очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У зв'язку із цим просимо вас із розумінням поставитись до можливих аварійних перерв в електропостачанні.

Якщо ви побачили обірваний провід, в жодному разі не наближайтеся до нього на відстань менше 8 метрів, щоб не наражати себе на небезпеку ураження електричним струмом.

Негайно повідомте про пошкодження до кол-центру АТ "Сумиобленерго" за телефонами: 0 (800) 300-247, (0542) 659-659.

Не намагайтесь самостійно відновити електропостачання! До прибуття ремонтної бригади організуйте охорону обірваних проводів, не допускаючи до них перехожих чи тварин.

Будьте уважними та обережними!