Через сильний вітер на Сумщині можливі перебої в електропостачанні

До уваги мешканців Сумщини!
За прогнозом обласного Гідрометцентру, протягом доби 28 травня по області та м. Суми очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
У зв'язку із цим просимо вас із розумінням поставитись до можливих аварійних перерв в електропостачанні.
Якщо ви побачили обірваний провід, в жодному разі не наближайтеся до нього на відстань менше 8 метрів, щоб не наражати себе на небезпеку ураження електричним струмом.
Негайно повідомте про пошкодження до кол-центру АТ "Сумиобленерго" за телефонами: 0 (800) 300-247, (0542) 659-659.
Не намагайтесь самостійно відновити електропостачання! До прибуття ремонтної бригади організуйте охорону обірваних проводів, не допускаючи до них перехожих чи тварин.
Будьте уважними та обережними!