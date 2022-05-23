Народний конкурс 2: Укрпошта оголошує відкритий конкурс на розробку ескізу поштової марки «Доброго вечора, ми з України!» Укрпошта запрошує ілюстраторів, художників, дизайнерів та всіх, хто має художній хист та бажання спробувати себе в якості автора нової поштової марки України, випущеної в умовах воєнного стану.

Конкурс – це унікальна можливість заявити про себе, запропонувавши власне оригінальне бачення ескізу поштової марки «Доброго вечора, ми з України!».

Вимоги до конкурсних робіт:

- Конкурсна робота має відповідати заданій темі та не має порушувати морально-етичні норми.

- Робота подається у вигляді малюнку або графічного макету з візуалізацією в електронному вигляді у форматі JPEG, 300 dpi.

- Кількість робіт від одного учасника - не більше 5.

- Використання в ескізах фотоматеріалів, тематичних зображень не має порушувати авторські права сторонніх осіб.

- Надсилаючи на конкурс свої роботи учасник погоджується, що у разі перемоги його роботи, підпише із Укрпоштою авторський договір на передачу виключних майнових авторських прав на твір.

«Це вже другий народний конкурс, який проводить Укрпошта в умовах воєнного стану, і, впевнений, він буде таким же успішним, як і перший. Ця поштова марка буде народною від початку до кінця: тему обирали українці, ескіз малюватимуть українці, хоча минулого разу були роботи і з-за кордону, і марка, як і сама фраза, точно стане народною. Завдяки такій увазі до наших марок, вони вже давно стали більше, ніж пам'ятним символом чи засобом оплати, - вони промотують Україну в світі і роблять все українське популярним і впізнаваним. А це зараз саме те, що нам потрібно», - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Збір конкурcних робіт триватиме з 27 травня по 3 червня включно. Надіслати роботу конкурс можна перейшовши та зареєструвавшись за посиланням https://forms.gle/zBPDTPHkBrYW553X7. Кращі роботи будуть представлені на сторінках Укрпошти у Facebook, Instagram та Telegram для проведення народного голосування. Конкурсна робота, що набере найбільшу кількість голосів, буде відтворена Укрпоштою на поштових марках «Доброго вечора, ми з України!».

Нагадаємо, до цього Укрпошта провела голосування в застосунку Дія та на своїх сторінках в соцмережах за тему наступної поштової марки. Загалом в голосуванні взяли участь 0,5 млн українців, які більшістю голосів обрали тему «Доброго вечора, ми з України!».

Пресслужба АТ "Укрпошта"